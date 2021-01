O Palmeiras, graças a um gol marcado aos 53 minutos do segundo tempo, anotado pelo atacante Breno Lopes, venceu neste sábado o Santos por 1 a 0, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e conquistou pela segunda vez na história a Taça Libertadores.

O jogador recém-contratado pelo Verdão, junto ao Juventude, se tornou o herói da conquista, pouco depois de ter saído do banco de reservas, ao acertar cabeçada precisa, encobrindo o goleiro santista John, após cruzamento preciso de Rony.