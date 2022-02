O Palmeiras espantou a zebra nesta terça-feira, venceu o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0 e carimbou o passaporte para a final do Campeonato Mundial de Clubes, em que terá pela frente o Chelsea, da Inglaterra, ou o Al Hilal, da Arábia Saudita.

Três vezes campeão da Taça Libertadores, o Verdão entrou em campo com um incômodo jejum, o de nunca ter marcado gol em torneios intercontinentais, seja em 1999, quando perdeu para o Manchester United, ou no na edição passada do torneio, em que ficou na quarta posição.