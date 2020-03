A liga que organiza a primeira e a segunda divisões do Campeonato Espanhol anunciou nesta quinta-feira a paralisação de ambas as competições por, pelo menos, duas semanas, diante da crise provocada pela pandemia do coronavírus.

A decisão, que já era especulada ontem, ganhou ainda mais força depois que todo elenco do Real Madrid, como demais funcionários do clube, entraram de quarentena após resultado positivo de exame feito em um jogador da equipe de basquete.

"LaLiga considera que se dão as circunstâncias para que começa a seguinte fase do protocolo de atuação contra a Covid-19. Por consequência, de acordo com as medidas estabelecidas no Real Decreto 664/1997, decide pela suspensão, pelo menos das duas próximas rodadas", diz comunicado emitido pela entidade.

Dois dias atrás, a organização dos campeonatos havia decido pela disputa destas mesmas partidas com portões fechados, mas hoje endureceu ainda mais as medidas, já comunicadas à federação local, ao Conselho Superior de Esportes e aos clubes.

A final da Copa do Rei, entre Athletic Bilbao e Real Sociedad, que aconteceria no estádio La Cartuja, em Sevilha, em 18 de abril, também foi adiada, ainda não tendo data para acontecer.

A Real Federação Espanhola de Futebol ainda deverá, nas próximas horas, decidir o que acontecerá com os dois amistosos da seleção masculina marcados para março, no dia 26, contra a Alemanha, em Madrid; e no dia 29, contra a Holanda, em Amsterdã. EFE

