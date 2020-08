O PAOK Salônica se classificou para a terceira fase preliminar da Liga dos Campeões 2020-2021 nesta terça-feira ao vencer o Besiktas por 3 a 1 em casa, no Estádio Toumba, enquanto o Estrela Vermelha avançou ao derrotar o Tirana por 1 a 0 na Arena Kombëtare, na Albânia.

O PAOK, que teve em campo o lateral Rodrigo Soares e o atacante Léo Jabá, contou com dois gols de Tzolis, aos sete e aos 24 minutos do primeiro tempo, para abrir 2 a 0. Pelkas ainda marcou o terceiro aos 30. Larin descontou sete minutos depois, mas a reação do time turco, que escalou na zaga o brasileiro Welinton, ex-jogador de Flamengo e Coritiba.

Na cidade de Tirana, o Estrela Vermelha, campeã europeia em 1991, sofreu, mas bateu os donos da casa. que apostaram no atacante Elton Calé, ex-Desportivo Brasil. Quem marcou o gol da vitória da equipe dirigida pelo ex-meia Dejan Stankovic foi Tomané, aos 17 minutos da segunda etapa.

Os dois classificados conhecerão seus próximos adversários em sorteio que será realizado na próxima segunda-feira na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça.