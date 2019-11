Lucas Paqueta (c) comemora depois de marcar o primeiro gol contra a Coréia do Sul nesta terça-feira. EFE/Ali Haider

Autor do primeiro gol do Brasil na vitória sobre a Coreia do Sul por 3 a 0 nesta terça-feira, em amistoso disputado nos Emirados Árabes, o meia Lucas Paquetá respondeu às críticas de Rivaldo, que disse que o jogador do Milan não deveria estar vestindo a camisa 10 da seleção.

"É uma camisa especial, como a 7 de Bebeto e a 11 de Romário. Estou concentrado e represento a seleção brasileira, não um número", declarou Paquetá após o jogo disputado no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi.