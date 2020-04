O meia Lucho González, do Athletico Paranaense. EFE/Arquivo

O meia Lucho González, do Athletico Paranaense, disse nesta terça-feira que o ex-zagueiro Gabriel Heinze, seu ex-companheiro de clube e de seleção argentina e que recentemente deixou o cargo de técnico do Vélez Sarsfield, está pronto para dirigir a 'Albiceleste'.

"Eu vejo nele todas as qualidades para poder treinar a seleção argentina porque é alguém que já viveu e sabe tudo que significa internamente. E tudo pelo que ele já mostrou como treinador também", declarou o experiente meio-campista à emissora "TyC Sports".

Heinze estreou como técnico em 2015 no Godoy Cruz. Em 2017, foi promovido à primeira divisão com o Argentinos Juniors, e em 2018 chegou ao Vélez, que lutava contra o rebaixamento, e o deixou na zona de classificação para a próxima Taça Libertadores. Entretanto, apesar da boa campanha, pediu demissão há pouco mais de um mês.

"Estou muito feliz com tudo o que ele está passando como treinador, tudo que ele foi capaz de ensinar nos clubes por ponde passou. Da maioria dos jogadores que já o tiveram como treinador, acho que não haverá nenhum que fale mal dele", elogiou Lucho, que jogou com Heinze pelo Olympique de Marselha.

Outro técnico elogiado pelo jogador de 39 anos foi Marcelo Bielsa, atualmente no Leeds United, da segunda divisão inglesa, e que o dirigiu na seleção bicampeã mundial.

"Bielsa foi o treinador que me deu a chance de jogar na seleção argentina, é algo que eu não vou esquecer. Por causa dos conceitos, das ideias, do que ele ensina, ele deixa um aprendizado que é incrível. Eu o tenho (tatuado) na minha perna. Decidi isso depois que ele deixou o próprio time sofrer um gol na Inglaterra, por causa daquele sofrido antes com um jogador a menos", explicou.

Em abril do ano passado, em jogo contra o Aston Villa, o Leeds marcou um gol com um adversário caído. O lance gerou polêmica, e Bielsa ordenou que seus comandados permitissem que o time de Birmingham também marcasse.