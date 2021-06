O experiente volante Christian Noboa declarou nesta terça-feira que a seleção do Equador tem uma boa equipe e pode jogar de igual para igual com a seleção brasileira na próxima sexta, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela sétima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Na visão do jogador de 36 anos, a 'Tricolor' precisa manter a mentalidade das partidas anteriores, em que conseguiu três vitórias em quatro rodadas, incluindo uma goleada sobre a Colômbia por 6 a 1 em Quito.