A seleção do Paraguai arrancou um precioso empate em 1 a 1 com a da Argentina nesta quinta-feira em Buenos Aires, no estádio La Bombonera, pela terceira rodada das Eliminatórias sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Os visitantes abriram o placar aos 21 minutos do primeiro tempo com Angel Romero, ex-Corinthians, de pênalti marcado pelo árbitro brasileiro Raphael Claus, que viu falta em Miguel Almirón dentro da área. O lance foi muito contestado pelos anfitriões.