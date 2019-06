A seleção do Paraguai, a última das 12 participantes da Copa América a chegar ao Brasil, fez nesta sexta-feira o seu primeiro treino no Rio de Janeiro antes de estrear na competição contra o Catar, no próximo domingo, no Maracanã.

Os 23 convocados pelo técnico argentino Eduardo Berizzo treinaram no campo da Escola de Educação Física do Exército, apenas 16 horas depois de se hospedarem em um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio.