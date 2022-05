"Paris está cheia". A frase é do diretor do Observatório de Turismo da capital francesa, Thomas Deschamps, e refere-se ao fim de semana de 28 de maio, quando Liverpool e Real Madrid disputarão a final da Liga dos Campeões no Stade de France, a causa dessa lotação.

Com uma semana para o jogo, as reservas de quartos de hoteis estão perto de 90% da capacidade. A taxa subiu de 10% para 15% por causa do jogo, de acordo com eleo.