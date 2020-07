Sem vencer havia sete jogos, com seis derrotas no período, o Parma afastou a má fase nesta quarta-feira ao vencer o Napoli por 2 a 1 em casa, no estádio Ennio Tardini, em confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Italiano.

Os times entraram em campo em Parma em momentos opostos. Os 'Azzurri' vinham de apenas uma derrota nas 15 partidas anteriores, com direito à conquista da Copa da Itália. Já os donos da casa tinham apenas um triunfo desde a volta do futebol após a pausa causada pela pandemia do novo coronavírus.