O brasileiro Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, pela sigla em inglês), afirmou nesta quinta-feira que a China está "enviando uma mensagem muito poderosa de inclusão ao mundo", com a realização dos Jogos Paralímpicos de Inverno, que acontecem em Pequim.

"Estou, realmente, impressionado com a organização destes Jogos e com as atuações que estão tendo os atletas, algumas das quais estão sendo as melhores que jamais tivemos, sabendo que treinaram em situações muito desafiantes nos últimos anos", garantiu Parsons, em declarações divulgadas pelo IPC.