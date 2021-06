A vitória da Espanha por 5 a 3 sobre a Croácia nesta segunda-feira, pelas oitavas de final da Eurocopa, é a segunda partida com mais gols (oito) da história do torneio continental.

Apenas a partida de abertura da primeira edição da Euro, disputada por França e Iugoslávia no dia 6 de julho de 1960, no estádio Parc des Princes, terminou com mais gols (nove). A seleção balcânica levou a melhor, ao vencer por 5 a 4.