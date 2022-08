Os advogados do meia-atacante francês Paul Pogba consideraram que as declarações de seu irmão Mathias, que avisou que faria revelações "explosivas" sobre o jogador da Juventus e também sobre o atacante do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, são parte de uma investigação sobre "tentativa de extorsão".

"Infelizmente, as declarações de Mathias Pogba nas redes não são, infelizmente, uma surpresa. Elas se somam às ameaças e tentativas de extorsão por parte de uma quadrilha organizada contra Paul Pogba. As autoridades competentes na Itália e na França estão cientes há um mês", apontaram os advogados em um comunicado.