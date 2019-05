O Peñarol venceu neste sábado o Fénix por 2 a 1, fora de casa, foi beneficiado pela derrota do Danubio para o Montevideo Wanderers e conquistou assim o título do Torneio Apertura, o primeiro turno do Campeonato Uruguaio.

O caminho para a vitória dos 'Carboneros' foi aberto pelo atacante argentino Lucas Viatri, que converteu cobrança de pênalti aos 15 do primeiro tempo. Aos 29, o atacante uruguaio Maximiliano Pérez deixou tudo igual no placar.