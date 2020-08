O piloto mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, voltou a dar positivo em teste para o novo coronavírus, segundo resultado divulgado nesta sexta-feira, o que o deixará fora do Grande Prêmio do 70º Aniversário da Fórmula 1, que acontece no circuito de Silverstone.

A própria equipe confirmou que o titular teve confirmada a manutenção da infecção pelo patógeno, que foi verificada pela primeira vez oito dias atrás. Por causa disso, 'Checo' seguirá em isolamento para evitar novos casos.