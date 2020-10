AME3357. SAO PAULO (BRASIL), 23/10/2020.- Fotografía de un mural de Pelé del artista Aleksandro Reis hoy, en Sao Paulo (Brasil). Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', el rey, cumplió este viernes 80 años. Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé', El Rey, cumple este viernes 80 años. Lo hace "lúcido", pese a sus problemas de salud, y seguro de haberse "equivocado poco" en una vida marcada por récords que le situaron en lo más alto del olimpo del fútbol. Si de algo tiene absoluta certeza el astro brasileño es que Dios fue "muy bueno" con él en sus ocho décadas de vida, en las cuales conquistó tres mundiales de fútbol, más de 1.000 goles y el título del mejor jugador del siglo XX. EFE/ Fernando Bizerra

London (United Kingdom).- (FILE) - Brazilian soccer legend Pele attends a preview of an auction of his belongings called 'Pele: The Collections' in Central London, Britain, 01 June 2016 (re-issued on 23 October 2020). Edson Arantes do Nascimento 'Pele' was born in Tres Coracoes, Minas Gerais, Brazil on 23 October 1940 and celebrates today his 80th birthday. (Brasil, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/WILL OLIVER *** Local Caption *** 52796434

Diversas personalidades do futebol mundial se manifestaram nesta sexta-feira, dia em que Pelé completa 80 anos, com mensagens dirigidas ao Rei do Futebol. A Agência Efe recolhe algumas das homenagens feitas ao lendário camisa 10 da seleção brasileira.

Ronaldo: "Para os brasileiros, falar de Pelé é falar de uma entidade, é falar de algo muito superior a todos".

José Mourinho: "Edson Arantes do Nascimento. O grande Pelé. O grande ídolo da minha juventude completa 80 anos. Envio um grande abraço, desejo muitos anos mais de vida e felicidade.

Dunga: "Assim como me inspirou a jogar futebol, inspirou milhões de pessoas no mundo inteiro, especialmente, na África. Onde a televisão e a informação não chegam, Pelé fez aquelas crianças sonharem em ser alguém na vida. Nada melhor do que através do futebol, assim ele se tornou o embaixador do futebol no mundo".

Iker Casillas: "É um grande prazer poder felicitá-lo e desejar parabéns por seu aniversário, por ter sido um jogador impressionante, uma lenda. Te desejo grande felicidade no fia de hoje, rodeados daqueles a quem quer bem".

Marta: "Envio uma mensagem especial. Meu pai, do céu, segue abençoando sua vida com muita saúde, paz e para que nós possamos aproveitar a presença do rei nessa terra por muitos anos. Obrigados por tudo, obrigado Rei".

Zagallo: "Feliz aniversário. Te envio um grande abraço, neste dia em que completa uma idade maravilhosa".

Jürgen Klopp: "Nunca esquecerei do dia em que me presenteou com sua camisa, com o número 10. Desejo o melhor para você".

Bebeto: "Pelé fez tudo bem, tudo perfeito, o domínio da bola, a cabeçada. Tudo era perfeito. E como pessoa, alguém humilde. Cada vez que estivemos juntos, sempre foi uma grande emoção, porque ele ficava feliz de me ver. Onde eu estava, vinha falar comigo. São essas coisas que marcam. Sempre vemos Pelé assim, como nosso ídolo. Acho que é a melhor pessoa do mundo e tem um grande coração".

Rivellino: "Foi o maior jogador que vi jogar na vida, e acredito que não verei outro como ele. Não cabem comparações possíveis. EFE

