O atacante Willian José não será relacionado pela Real Sociedad para a partida de sábado, contra o Betis, devido às "muito avançadas" negociações para que seja emprestado ao Wolverhampton.

O técnico da Real Sociedad, Imanol Alguacil, confirmou em entrevista coletiva que não poderá contar com o brasileiro no sábado devido às conversas com o clube inglês.