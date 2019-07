Um ano depois de ter levado o país à Copa do Mundo pela primeira vez desde 1982, a geração atual da seleção do Peru voltou a fazer história nesta quarta-feira ao vencer o Chile por 3 a 0 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e se classificar para a final da Copa América, quebrando um jejum de quase meio século.

Com gols de Flores e Yotún, ambos marcados ainda no primeiro tempo, e um de Guerrero nos segundos finais, a 'Blanquirroja' bateu seu maior rival e jogará uma decisão pela primeira vez desde 1975, quando superou a Colômbia em três jogos para ficar com o título da competição continental pela segunda vez - a primeira foi em 1939.