A seleção do Peru garantiu vaga nas semifinais da Copa América nesta quinta-feira ao levar a melhor sobre o Paraguai nos pênaltis, após empate em 3 a 3 no tempo normal do duelo, disputado no estádio Olímpico, em Goiânia.

Com a classificação, os peruanos agora aguardam o resultado da partida entre Brasil e Chile, marcada para as 21h (de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, para conhecer seu adversário na disputa por um lugar na decisão do torneio.