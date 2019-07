Após seis anos de preparação, o Peru inaugurou na noite de sexta-feira a 18ª edição dos Jogos Pan-Americanos, com uma bela cerimônia de abertura no Estádio Nacional, em Lima, onde exaltou todos os elementos do país, desde sua história até a culinária local.

Em 2h30 de cerimônia, os peruanos mostraram sua riqueza cultural e natural, desde suas origens milenares com o aparecimento das primeiras civilizações na América até os dias atuais, com a gastronomia como símbolo de uma terra que combina mar, deserto, montanha e selva.