Os peruanos iniciaram, horas antes da final da Copa América, que será disputada neste domingo com o Brasil, no Maracanã, no Rio de Janeiro, uma grande festa na cidade de Lima, para a primeira decisão no torneio depois de 44 anos.

O clima de disputa de título já tomava as ruas, com as capas dos jornais locais, que apresentavam frases de estímulo, como "Um só grito: Peru", ou "Todos com você, Peru".