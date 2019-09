O técnico croata Aleksandar Petrovic não escondeu nesta terça-feira a vibração com a vitória do Brasil sobre a Grécia por 79 a 78, pela segunda rodada do grupo F da Copa do Mundo de basquete, que está sendo disputada na China.

"Isso é muito importante para o basquete brasileiro, porque significa que estamos outra vez entre os grandes", garantiu o comandante.