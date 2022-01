O Barcelona confirmou nesta sexta-feira o empréstimo do meia-atacante Philippe Coutinho ao Aston Villa até o final da atual temporada, com o clube inglês assumindo parte dos salários do brasileiro.

A transferência, que está sujeita à aprovação do jogador em exames médicos e ao recebimento de uma permissão de trabalho britânica, inclui uma opção de compra.