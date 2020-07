O italiano Pierluigi Collina, presidente do Comitê de Árbitros da Fifa, admitiu nesta sexta-feira, que os erros acabaram com carreiras no passado e fez um balanço positivo do uso das imagens para revisar marcações.

"Os torcedores gostam que o VAR corrija uma decisão, mas que não demore muito tempo", disse o agora dirigente, que concedeu palestra no fórum virtual WFS Live, que é organizado pelo World Football Summit e pelo ex-atacante Ronaldo.