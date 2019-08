O zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, afirmou nesta terça-feira que deve ser Neymar o primeiro a se manifestar sobre sua sequência no Paris Saint-Germain e o possível retorno ao clube catalão.

"No fim, é ele quem tem que se manifestar. Conversamos com ele, mas não conversas privadas e não acho oportuno dizer o que conversamos. No fim, é ele que teria que sair (do PSG) nesse caso", disse defensor do Barcelona.