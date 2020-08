O zagueiro Gerard Piqué classificou como uma "vergonha" a histórica goleada de 8 a 2 aplicada pelo Bayern de Munique sobre o Barcelona em duelo pelas quartas de final da Liga dos Campeões, em Lisboa, e pediu mudanças estruturais no clube, incluindo uma profunda reformulação.

"O clube precisa de mudanças. E não estou falando apenas do treinador e dos jogadores. O clube precisa de mudanças de todos os tipos. Ninguém é indispensável. Sou o primeiro a me oferecer para sair, se necessário. Agora realmente chegamos ao fundo do poço", declarou Piqué logo após a partida disputada nesta sexta-feira no Estádio da Luz.