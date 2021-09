O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, do Palmeiras, os meias Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, e David Terans, do Athletico Paranaense, foram pré-convocados para defender o Uruguai nos jogos de outubro pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, contra Colômbia, Argentina e Brasil.

O trio faz parte da lista composta por 30 jogadores, que foi anunciada hoje pelo técnico Óscar Tábarez, para os compromissos dos dias 7, 10 e 14 do próximo mês, respectivamente.