A Pirelli confirmou nesta terça-feira os planos de disponibilizar neste fim de semana, no Grade Prêmio do 70º Aniversário da Fórmula 1, que acontecerá no circuito de Silverstone, compostos mais macios do que os utilizados no GP da Grã-Bretanha, realizado no mesmo local.

A prova disputada no último domingo foi marcada por vários problemas de equipamento para os pilotos, entre eles o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, que fez a última volta quase toda com o pneu dianteiro esquerdo estourado, mas ainda assim conseguiu vencer.