O italiano Andrea Pirlo, novo técnico da Juventus, exaltou nesta terça-feira o volante brasileiro Arthur, recém-contratado junto ao Barcelona, e admitiu que os atacantes argentinos Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín terão diferentes destinos no clube.

Questionado sobre o principal reforço 'bianconero' para a temporada, o sucessor do compatriota Maurizio Sarri revelou já ter estudado muito as possibilidades de atuação do ex-Grêmio.