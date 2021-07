Uma das principais esperança de medalha para o Brasil no atletismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Alison dos Santos, o Piu, se classificou para as semifinais dos 400 metros com barreira nesta sexta-feira, enquanto o outro representante do país na prova, Marcio Teles, foi eliminado.

Alison, que lidera os 400 metros com barreiras na Liga Diamante, disputou a primeira de seis baterias classificatórias e cruzou a linha de chegada com o tempo de 48s42, em segundo lugar, a 0s04 do catariano Abderrahman Samba. Os dois foram os melhores de toda a fase eliminatória.