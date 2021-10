O jogador de basquete espanhol Pau Gasol, de 41 anos, com a filha no colo, durante o anúncio da sua aposentadoria, nesta terça-feira, no Gran Teatro del Liceo, em Barcelona.. EFE/Enric Fontcuberta

O pivô espanhol Pau Gasol anunciou nesta terça-feira a aposentadoria como jogador de basquete, aos 41 anos e após 21 temporadas em atividade, encerrando uma bem-sucedida carreira na qual conquistou o título da NBA duas vezes com o Los Angeles Lakers e foi campeão mundial com a seleção da Espanha, pela qual também obteve duas medalhas olímpicas de prata.

O anúncio foi feito hoje no Grande Teatro do Liceu, em Barcelona. O evento, no qual o jogador catalão explicou os motivos para se aposentar, contou com a presença de diversos convidados, parentes e jornalistas.