Brugge (Belgium), 14/09/2021.- Mauricio Pochettino head coach of Paris Saint-Germain attends a press conference in Brugge, Belgium, 14 September 2021. Paris Saint-Germain will face Club Brugge in their UEFA Champions League group A soccer match on 15 September 2021. (Liga de Campeones, Bélgica) EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ