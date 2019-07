O técnico do Tottenham, Mauricio Pochettino, confessou que a derrota para o Liverpool na final da Liga dos Campeões foi tão dura como a eliminação da Argentina na fase de grupos da Copa do Mundo de 2002, quando era jogador da 'Albiceleste'.

"Foi muito duro. Comparo com 2002, quando, em uma semana, empatamos com a Suécia e perdemos para a Inglaterra na fase de grupos da Copa do Mundo. Como jogador e como treinador, esses dois momentos são os piores da minha carreira", declarou Pochettino, de 47 anos, em entrevista ao jornal "London Evening Standard".