O argentino Mauricio Pochettino, técnico do Tottenham, admitiu nesta segunda-feira não conseguir esconder a expectativa pela final da Liga dos Campeões, contra o Liverpool, que classificou como o auge no comando do clube, que o contratou há exatos cinco anos.

"Estou curtindo e pensando muito. É o meu maior momento desde que assinei o contrato. Trabalhamos duro, mas eu me divirto. Estamos diante de um dos melhores jogos que se pode disputar, talvez, só comparável a uma decisão de Copa do Mundo. Estar nessa partida é um privilégio", disse o comandante dos 'Spurs', em entrevista coletiva.