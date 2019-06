O técnico argentino Mauricio Pochettino, do Tottenham, lamentou neste sábado a marcação de um pênalti antes do primeiro minuto da etapa inicial da derrota da equipe para o Liverpool por 2 a 0, na final da Liga dos Campeões, disputada no estádio Wanda Metropolitano, em Madri.

"Não vi o toque. Ele toca com o corpo. Em nenhum momento acerta com a mão. É uma jogada que, vamos analisar: toca no braço, claro que toca. Mas, é interpretação do árbitro", avaliou o comandante dos 'Spurs', em referência ao esloveno Damir Skomina.