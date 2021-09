O argentino Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, disse nesta sexta-feira que a presença do compatriota Lionel Messi no duelo contra o Manchester City, daqui quatro dias, será avaliada com tranquilidade.

O camisa 30, recém-contratado após saída do Barcelona, não foi relacionado para a partida de amanhã do PSG, contra o Montpellier, pelo Campeonato Francês, depois de não ter atuado dois dias atrás contra o Metz, pela mesma competição.