O técnico do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, comentou nesta terça-feira sobre a capa da nova edição da revista "France Football", que mostra Lionel Messi com a camisa do clube francês, e desvinculou o PSG da publicação, negando qualquer tipo de desrespeito ao Barcelona.

"Essa revista não tem nada a ver com o PSG. Quando um jogador fala, é com carinho e companheirismo. Não há polêmica no clube. Ninguém faltou ao respeito, nada incorreto foi feito", analisou o treinador.