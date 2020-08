O atacante Karl Toko Ekambi, do Lyon, afirmou nesta quarta-feira que o time francês poderia ter jogado melhor contra o Bayern de Munique, pelo qual foi derrotado por 3 a 0 nas semifinais da Liga dos Campeões.

Ekambi, que acertou a trave aos 16 minutos do primeiro tempo, quando o placar ainda estava zerado, lamentou as chances perdidas pelo Lyon e elogiou a atuação do goleiro rival, Manuel Neuer.