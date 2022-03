O meia francês Paul Pogba revelou, em entrevista publicada nesta quarta-feira pelo jornal francês "Le Figaro", que teve roubada a medalha que recebeu pelo título da Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia.

A casa do jogador foi invadida na última terça-feira, enquanto ele atuava em jogo do Manchester United com o Atlético de Madrid, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.