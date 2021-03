A polícia da França abriu uma investigação por "assalto flagrante com agravante" após a invasão à casa do pai do zagueiro brasileiro Marquinhos, jogador do Paris Saint-Germain, segundo confirmou nesta terça-feira a Agência Efe.

A residência, localizada na comuna de Chatou, ao oeste de Paris, foi alvo de criminosos na noite de domingo. O pai do jogador foi agredido com um soco na barriga. Do local, foram levadas algumas bolsas de luxo e uma quantia em dinheiro.