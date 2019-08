A polícia sul-coreana abriu uma investigação contra uma promotora esportiva local por causa da ausência de Cristiano Ronaldo em um amistoso disputado pela Juventus em Seul, no último dia 26, que gerou a indignação do público presente.

As autoridades locais investigam uma possível fraude cometida pela empresa TheFasta, que organizou a partida entre a octocampeã italiana, pela qual Cristiano joga, e uma seleção do Campeonato Sul-Coreano na capital do país asiático.