A operação realizada pela polícia da Catalunha (Los Mossos d'Esquadra) nesta segunda-feira no estádio Camp Nou, sede do Barcelona, além da prisão do ex-presidente 'blaugrana', Josep Maria Bartomeu, impediu que funcionários do clube trabalhassem durante o dia, mesmo de forma virtual.

De acordo com fontes consultadas pela Efe, os agentes que participam da ação mantiveram retidos dentro dos escritórios do estádio integrantes da cúpula da direção do Barcelona e também alguns outros membros do quadro de funcionários, para ouvir os respectivos depoimentos.