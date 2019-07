O ex-nadador russo Alexander Popov e o ex-atleta do salto com vara ucraniano Sergei Bubka negaram nesta sexta-feira as acusações feitas pelo ex-governador do Rio de Janeiro Sergio Cabral sobre o pagamento de subornos para contar com os votos de ambos na disputa para a cidade sediar os Jogos Olímpicos de 2016.

"Eu percebi que para muitos a notícia foi um choque. Especialmente para mim, porque eu não votei no Rio", disse Popov à Agência "RIA Novosti".