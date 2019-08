Lionel Messi venceu a votação de Gol da Temporada da Uefa, organizada no site oficial da entidade, pela cobrança de falta na vitória do Barcelona sobre o Liverpool, do goleiro brasileiro Alisson, por 3 a 0, pelas semifinais da última Liga dos Campeões.

O Barça bateu os 'Reds' no dia 1º de maio, no Camp Nou, e Messi marcou os dois últimos gols da equipe catalã, que, no entanto, ficou fora da decisão do torneio continental após ter sido goleada por 4 a 0 na volta, seis dias depois, no estádio Anfield Road.