O Porto voltou à liderança isolada do Campeonato Português nesta quarta-feira ao vencer o Marítimo por 1 a 0 no Estádio do Dragão, pela 26ª rodada, e contar com um tropeço do Benfica, que sofreu um golaço do lateral Junior Tavares, ex-São Paulo, e não passou de um empate com o Portimonense em 2 a 2 como visitante.

Os 'Dragões', que voltaram a campo com uma derrota para o Famalicão na semana passada após três meses de paralisação das competições provocada pela pandemia de coronavírus, se recuperaram graças a... Jesús Corona.