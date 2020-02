Separados por sete pontos nas duas primeiras posições da tabela de classificação do Campeonato Português, o líder Benfica e o segundo colocado Porto disputarão neste sábado, no Estádio do Dragão, um clássico que definirá se ainda haverá equilíbrio na luta pelo título ou se os 'Encarnados' colocarão a mão na taça.

O time de Lisboa faz uma campanha praticamente irretocável no Português, com 18 vitórias em 19 rodadas, o que o levou a 54 pontos, contra 47 do rival. Além disso, as 'Águias' vêm de uma vitória sobre o Famalicão por 3 a 2 de virada no meio de semana, pela Taça de Portugal.

Já os 'Dragões' tem vivido de altos e baixos. Golearam o Vitória de Setúbal por 4 a 0 no último fim de semana, pelo campeonato nacional, mas recentemente perdeu a final da Taça da Liga para o Braga com gol sofrido nos acréscimos do segundo tempo e, na última terça, ficou no empate com o Académico de Viseu, da segunda divisão, em 1 a 1 pela Taça de Portugal.

No Benfica, o setor de destaque vem sendo o ataque. O português Pizzi e o brasileiro Carlos Vinícius dividem a artilharia do campeonato nacional, com 12 gols cada. Além disso, o time se reforçou com o brasileiro naturalizado português Dyego Sousa após a transferência do espanhol Raúl de Tomás para o Espanyol.

O técnico dos 'Encarnados', Bruno Lage, tem os principais jogadores à disposição. No Porto, por outro lado, Sergio Conceição ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Pepe nem com o volante Danilo, que têm problemas físicos e vêm treinando à parte.

Embalado com os gols do atacante Francisco Trincão, reforço do Barcelona para a próxima temporada, o Braga assumiu a terceira posição no último fim de semana, com 33 pontos, ao obter o sexto triunfo seguido pelo Português, e também neste sábado receberá o Gil Vicente, que aparece em 12º lugar.

Logo abaixo na tabela, aparece o Famalicão, em quarto, com 32 pontos. A surpresa da atual temporada jogará neste sábado, em casa, contra o Vitória de Guimarães. Também com 32, em quinto, vem o Sporting, que no domingo receberá o Portimonense.

Programação da 20ª rodada do Campeonato Português:.

Sexta-feira.

Paços de Ferreira - Boavista.

Sábado.

Famalicão - Vitória de Guimarães.

Belenenses - Santa Clara.

Braga - Gil Vicente.

Porto - Benfica.

Domingo.

Tondela - Marítimo.

Moreirense - Vitória de Setúbal.

Sporting - Portimonense.

Desportivo Aves - Rio Ave.