O Porto inscreveu o goleiro Iker Casillas no Campeonato Português 2019/2020, embora, no momento, o espanhol faça parte apenas da diretoria do clube enquanto se recupera do infarto sofrido em 1º de maio deste ano.

O jogador aparece com a camisa número 1 na relação feita pelo técnico Sérgio Conceição, que incluiu outros cinco goleiros: o brasileiro Vaná, os portugueses Diogo Costa e Ricardo, o senegalês Mouhamed Mbaye e o argentino Agustín Marchesín, contratado recentemente junto ao América do México.