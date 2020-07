Torcedores do FC Porto comemoram o 29º título do time no campeonato português nesta quarta-feira. EFE/ESTELA SILVA

Os jogadores do FC Porto comemoram junto ao técnico, Sergio Conceição, o 29º título do time no campeonato português nesta quarta-feira. EFE/JOSE COELHO

Os jogadores do FC Porto comemoram o 29º título do time no campeonato português nesta quarta-feira. EFE/JOSE COELHO

O Porto venceu nesta quarta-feira o Sporting por 2 a 0, no Estádio do Dragão, e conquistou o título do Campeonato Português pela 29ª vez na história, de quebra, com duas rodadas de antecipação.

Os dois gols do clássico saíram no segundo tempo, com o meia português Danilo Pereira balançando a rede aos 19 minutos. Já nos acréscimos, o atacante malinês Moussa Marega deu números finais ao duelo.