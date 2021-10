Portugal venceu a Argentina, que defendia o título, por 2 a 1 neste domingo, na Zalgiris Arena, em Kaunas, na Lituânia, e conquistou o título da Copa do Mundo de futsal pela primeira vez na história.

Em um jogo equilibrado, como era de se esperar, pesou contra a 'Albiceleste', campeã em 2016, a expulsão de Borruto, que acertou um soco no abdômen de Ricardinho aos 12 minutos do primeiro tempo. O ala português, um dos melhores jogadores do futsal mundial nos últimos anos, se despediu da seleção portuguesa com a maior conquista da carreira.